Bilhetes para o Sp. Braga-Midtjylland custam até 50 euros

Já estão à venda os ingressos para a receção do Sp. Braga ao Midtjylland, um encontro da 2.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa agendado para a próxima quinta-feira, às 20 horas. Os bilhetes custam até 50 euros.





O acesso aos ingressos é feito de forma faseada: até este sábado apenas podem levantar o bilhete os sócios com lugar anual; a partir de domingo, os restantes sócios e adeptos podem adquirir o ingresso. Os sócios pagam entre 3,50 e 15 euros, o acompanhante de sócio paga 18 euros e o público em geral terá de desembolsar entre 30 a 50 euros.O Midtjylland foi o vice-campeão da Dinamarca na temporada passada, mas é o atual líder do campeonato local, com mais um ponto do que o Copenhaga. Na 1.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa, os nórdicos empataram a uma bola na receção ao Ludogorets. Já o Sp. Braga, recorde-se, perdeu na Sérvia diante do Estrela Vermelha, por 2-1.