Bilhetes para o Sp. Braga-Sporting à venda a partir de amanhã

Quis o sorteio do campeonato que a 1.ª jornada da Liga Bwin 2022/23 contasse com um confronto entre Sp. Braga e Sporting, naquele que será, em teoria, o prato forte da jornada inaugural do campeonato.Ora, os bilhetes para o encontro agendado para 7 de agosto (domingo, às 18 horas), no Municipal de Braga, estão disponíveis a partir de amanhã. Os sócios com lugar anual não precisam de adquirir ingresso, desde que tenham quota de junho regularizada, com os restantes associados minhotos a terem de pagar entre 7 a 25 euros por bilhete.A venda de bilhetes para público em geral, informa o Sp. Braga, será apenas destinada ao sector visitante, com esse processo a ser "da exclusiva responsabilidade do Sporting". Uma política que já foi aplicada na época passada aquando das receções aos três grandes.