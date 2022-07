Bis de Iuri Medeiros na vitória do Sp. Braga (3-0) sobre o Middlesbrough

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sp. Braga venceu os ingleses do Middlesbrough por 3-0, em jogo-treino realizado ao fim desta tarde, em Lagos, no Algarve. Iuri Medeiros marcou dois golos e o outro foi da autoria de André Horta, através de um penálti.Foi o primeiro ensaio de pré-temporada em que os guerreiros do Minho não sofreram golos, depois de terem ganho a UD Oliveirense por 6-2 e o Vizela e Arouca por 3-2.Artur Jorge fez alinhar o seguinte onze: Matheus; Fabiano, Tormena, Bruno Rodrigues e Sequeira (na foto); Iuri Medeiros, Gorby, André Horta e Ricardo Horta; Mario González e Álvaro Djaló. Entraram ainda Tiago Sá, Paulo Oliveira, Borja, Hernâni, Vitinha, Víctor Gómez, Niakité, Rodrigo Gomes, Al Musrati, Roger, Lucas Mineiro, Schurrle e Dinis Rodrigues.Bernardo, Hornicek, Guilherme, Castro e Francisco Moura não foram lançados. Abel Ruiz ficou mesmo fora da ficha de jogo, devido a um ligeiro desconforto muscular.