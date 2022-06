Blessing Lumueno foi apresentado, esta quarta-feira, como treinador dos sub-19 do Sp. Braga. O técnico, de 34 anos, deixa assim o Estoril, onde trabalhou nas últimas quatro temporadas.Em declarações aos meios do Sp. Braga, Blessing Lumueno, que se faz acompanhar por André Ferreira, não escondeu a satisfação por chegar aos arsenalistas. "Estou verdadeiramente apaixonado por tudo o que vi no dia de hoje. O Sp. Braga é um clube grande e chegar aqui é sempre um passo único na vida de um treinador. Eu e o André trabalhamos em conjunto há mais de dez anos e chegar a este patamar dá-nos, obviamente, um enorme sentido de responsabilidade. No entanto, sabemos que o clube acredita em nós", referiu.