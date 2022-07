Borja otimista no regresso ao Sp. Braga: «Queremos conquistar títulos»

Borja está de regresso ao Sp. Braga e veio para ficar. O colombiano de 29 anos falou aos meios do clube em pleno estágio algarvio e deixou isso bem claro."Estou contente, com muita vontade de fazer bem as coisas, espero que esta época corra da melhor maneira. Estamos a construir um excelente grupo e a trabalhar muito bem", registou o defesa-esquerdo, abordando os propósitos dos arsenalistas para esta época, no fundo, semelhantes ao de épocas anteriores.Objetivos para a época: "Fazer uma boa temporada. Queremos conquistar títulos, que é para isso que trabalhamos, com a ajuda de todos esperamos que seja um bom ano para o Sp. Braga."Borja falou ainda da aventura na Turquia, na época passada, ao serviço do Alanyaspor, onde cumpriu uma época bem regular com 33 jogos, um golo e uma assistência.Aventura na Turquia: "Foi muito boa. É um país com uma cultura diferente de Portugal e foi uma experiência muito bonita."O lateral colombiano foi o último protagonista da rubrica "Entrada de Carrinho" e abordou ainda algumas curiosidades.Férias: "Estive na Colômbia, mas senti que não tive muitas férias. Terminei a temporada na Turquia na primeira semana de junho e já tinha que regressar ao SC Braga pouco tempo depois."Comida favorita: "Gosto de todo o tipo de comida. Aqui em Portugal há comidas que são muito boas, bacalhau é a minha favorita."Se não fosse jogador? "Isso é uma escolha muito difícil porque sempre tive o objetivo de ser jogador de futebol, nunca pensei numa segunda opção."