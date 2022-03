Botafogo oficializa chegada de Piazon por empréstimo

O Botafogo e o Sp. Braga oficializaram esta quinta-feira a contratação do médio-ofensivo Lucas Piazon, que chega ao clube brasileiro por empréstimo. A cedência do jogador de 28 anos é válida até junho de 2023 e contempla opção de compra.Sem espaço nas opções de Carlos Carvalhal, técnico com o qual viveu algumas das melhores fases da carreira, o médio regressa agora ao Brasil depois de 11 anos no futebol europeu, ao qual chegou pela porta do Chelsea ainda como junior. Antes de chegar aos bracarenses, passou pelo Málaga, Vitesse, Eintracht Frankfurt, Reading, Fulham, Chievo e Rio Ave.O brasileiro torna-se assim no segundo reforço desde a entrada do investidor John Textor no Botafogo. Pelo Sp. Braga, somou 42 jogos, apontando seis golos, um deles na final da Taça de Portugal conquistada pelos bracarenses, e somando cinco assistências.