Brasileiros apontam médio ao Sp. Braga e empresário publica foto na Pedreira

A imprensa brasileira garante que Jorman Campuzano, médio que alinha no Giresunspor, estará a ser negociado com o Sp. Braga. As notícias ganharam força nas últimas horas, sobretudo depois de Gianluca de Franco, empresário do jogador, ter publicado uma foto na Pedreira. "Uma saudação ao Sp. Braga", escreveu o empresário nas redes sociais.Jorman Campuzano, refira-se, tem 26 anos e é internacional pela Colômbia. Atualmente, alinha no Giresunspor por empréstimo do Boca Juniors e, até há bem pouco tempo, era dado como alvo do Vasco da Gama.