Brentford apresenta proposta ao Sp. Braga por Francisco Moura

O interesse do Brentford, da Premier League, em levar Francisco Moura do Sp. Braga neste mercado de janeiro é conhecido desde dezembro passado , mas agora parece ter sido dado um passo em frente neste processo.Segundo o jornal inglês 'The Sun', os 'bees' apresentaram aos arsenalistas uma proposta que o referido órgão diz ser inferior à cláusula de rescisão de Moura, fixada nos 30 milhões de euros, e agora esperam resposta por parte da administração liderada por António Salvador.Francisco Moura tem contrato com os guerreiros até 2026 e, como já demos conta, o Brentford não é o único clube inglês interessado no lateral-esquerdo , de 22 anos.