Brighton entra na corrida por Vitinha

O Southampton já fez saber que pretende bater a cláusula de rescisão de Vitinha, no valor de 30 milhões de euros, mas não é o único a preparar um investimento milionário pelo ponta-de-lança. O Brighton, também da Premier League, entrou na corrida pelo avançado do Sp. Braga durante o dia de hoje e, até que o qualquer negócio seja concluído, promete lutar pelos seus serviços.Segundo apurou, o Brighton está disposto a avançar com o valor da cláusula de rescisão, mas em pagamentos faseados. De qualquer forma, assim o Sp. Braga esteja disponível para tal, esta é uma premissa negociável, até porque os ingleses estão sob a pressão do fecho do mercado para encontrar uma alternativa para o ataque, uma vez que Evan Ferguson saiu lesionado do recente encontro com o Liverpool, não existindo ainda grandes certezas sobre a forma como poderá evoluir a sua recuperação.De notar que o Brighton segue Vitinha desde o início da época, tendo enviado um emissário a Braga para observar ao vivo o jogador, por exemplo, na receção ao Benfica a 30 de dezembro, partida na qual curiosamente Vitinha acabou por entrar em campo apenas na reta final do encontro.