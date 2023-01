Bruma: «O Sp. Braga é um clube muito grande»

Depois de ser apresentado como reforço do Sp. Braga, Bruma já teceu as primeiras declarações como jogador dos arsenalistas. Em entrevista aos meios do clube, o extremo disse-se feliz por voltar a Portugal e agradeceu a oportunidade de representar um emblema "muito grande"."Sinto-me bem. É sempre bom regressar ao nosso país. Quero agradecer pela oportunidade de representar o SC Braga e sou mais um para ajudar a equipa. O SC Braga é um grande Clube e estou muito feliz por estar aqui"."Conheço alguns jogadores do plantel, joguei com muitos deles e acho que isso pode também ser importante para todos. O SC Braga é um Clube muito grande e, passo a passo, vamos fazer o nosso melhor para atingirmos os objetivos definidos para esta época"."Obrigado pela oportunidade. Espero estar com vocês brevemente e que tudo corra bem".