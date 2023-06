Bruma para fechar hoje

Dia decisivo por Bruma. Encontro agendado para esta quarta-feira promete concluir a aquisição a título definitivo do extremo pelo Sp. Braga após meio ano de empréstimo. Os minhotos e o Fenerbahçe têm já há duas semanas uma base de entendimento em torno de 4,5 M€ e estão a acertar os últimos detalhes, assim como o acordo entre arsenalistas e o jogador.Tal como Record já adiantara , a operação relâmpago levada a cabo por António Salvador em Istambul,no final de maio, teve o condão de aproximar o Sp. Braga do Fenerbahçe, com os dois clubes a alcançarem uma base de entendimento.A contratação em definitivo de Bruma irá ao encontro das pretensões dos responsáveis arsenalistas, a começar pelo treinador Artur Jorge, com quem a administração tem vindo a trabalhar na planificação da nova temporada e, mais concretamente, nos acertos que serão necessários no plantel.