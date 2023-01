Bruma vai jogar por empréstimo no Sp. Braga

Bruma vai jogar no Sp. Braga por empréstimo do Fenerbahçe até ao final da época. O acordo entre o clube minhoto e os turcos, segundoapurou, ficou fechado esta manhã.O avançado, de 28 anos, ex-jogador do Sporting, deverá viajar este domingo de Istambul com destino ao Porto, para fazer os indispensáveis exames médicos antes de poder ser inscrito e apresentado.