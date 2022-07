Bruno Rodrigues e a nova temporada: «Queremos estar em finais e tentar ganhá-las»

Bruno Rodrigues espera que a temporada 2022/23 traga sucessos para o Sp. Braga. O defesa-central quer fazer melhor do que na época passada, sendo que isso passa por estar em finais e tentar ganhá-las."Para mim, tentar fazer melhor do que no ano passado. É assim que me encontro no mundo do fuetbol. Em termos coletivos, é a mesma coisa. Temos de encarar o processo para fazer melhor. O ano passado não ganhámos nenhuma taça, mas nas anteriores sim. Este ano é tentar ganhar, estar presente em finais e tentar ganhá-las. É disto que o clube vive.""Temos sempre de procurar mais do que já temos. É assim qe toda a gente tem de pensar. Se o que fizemos já foi bom, temos de tentar fazer melhor. É isso que faz o clube e os jogadores crescerem."Já sinto muito o clube, mais do que quando cheguei. Adaptei-me bem à cidade e ao clube e sinto-me mais um.""Já dividimos o Roger. É um bom miudo, gosta de ouvir os outros e está no bom caminho para ter um grande futuro.""Ainda há muita gente mais velha do que eu, pessoal que está cá há mais tempo, deixo isso para eles.""Já joguei a médio-defensivo, gostei muito. Prefiro central, mas se não fosse central era trinco."Acarinharam-me sempre, desde que cheguei. Iosso é importante para os jogadores se adaptaremTemos sempre de procurar mais do que já temos. É assim qe toda a gente tem de pwensar. Se oq eu fizemos já foi bom, temos de tentar fazer melhor. É isso que faz o clube e os jogadores crescerem