Bruno Rodrigues: «É importante saber esperar pela oportunidade»

Bruno Rodrigues estreou-se a marcar esta quinta-feira no triunfo () do Sp. Braga sobre o Malmö, na fase de grupos da Liga Europa, um triunfo que contou com um golo do jovem defesa-central que hoje também somou os primeiros minutos oficiais em 2022/23."Foram meses de luta, resiliência e sempre à espera de uma oportunidade, que chegou e que correu bem para mim e para a equipa, mas geri sempre bem o meu contexto. É importante saber esperar pela oportunidade e trabalhar todos os dias para a merecer. Não posso dizer que agarrei o lugar porque os meus companheiros têm estado muito bem e esta competição interna é boa para o Sp. Braga. Tenho de dar tudo no próximo treino", começou por dizer o defesa, em declarações no final da partida na Suécia."Realizámos uma boa pré-temporada e a mentalidade mudou um bocadinho, que acho ser a certa para conseguirmos conquistar coisas."É importante saber esperar a oportunidade e todos os dias a trabalhar para tê-la e fico muito feliz por chegar", terminou.