Bruno Viana deixa o Sp. Braga e reforça o Coritiba de António Oliveira

Bruno Viana vai deixar o Sp. Braga e rumar ao campeonato brasileiro para reforçar o Coritiba, equipa comandada pelo português António Oliveira.O negócio vai render um milhão de euros aos arsenalistas, mas há 500 mil euros que poderão ser juntados à equação, em caso do cumprimento de objetivos. O emblema brasileiro, diga-se, vai ficar com a totalidade do passe do central.Prepara-se para chegar, assim, ao fim a passagem de Bruno Viana pela cidade dos arcebispos, isto ao cabo de cinco anos e meio de ligação. As primeiras três épocas foram de sucesso, mas, de lá para cá, somaram-se empréstimo ao Flamengo, ao Khimki e ao Wuhan Yangtze River.