Bruno Viana no Khimki pode render 4 milhões de euros

Está resolvido o futuro de um dos jogadores do Sp. Braga sem lugar no plantel. Bruno Viana vai prosseguir carreira na Rússia, sendo emprestado pelos guerreiros ao Khimki até ao final da época, existindo uma opção de compra não obrigatória de 4 milhões de euros.O Khimki, clube dos arredores de Moscovo, ocupa a última posição da tabela classificativa do campeonato russo. O campeonato deste país será retomado no fim deste mês, altura em que o Khimki irá receber o Dínamo Moscovo.Bruno Viana, central brasileiro de 27 anos, estava a trabalhar à parte do plantel de Carlos Carvalhal, pois não fazia parte dos planos do treinador após ter regressado do empréstimo ao Flamengo. Recorde-se que Bruno Viana foi afastado da equipa bracarense há cerca de um ano, devido a comportamentos e falta de empenho que não foram do agrado dos responsáveis minhotos.