Burnley pensa em Carlos Carvalhal para a próxima temporada

Carlos Carvalhal está nas cogitações do Burnley para a próxima temporada. Quem é o adianta é o jornalista inglês Alan Nixon que garante que o português é opção quer a equipa permaneça na Premier League ou desça ao Championship.Sean Dyche foi o treinador dos clarets nos últimos nove anos e meio, acabando por ser despedido na última sexta-feira. O clube está atualmente no 18º lugar, com 25 pontos ao cabo de 31 jornadas.O técnico, de 56 anos, está em final de contrato com o Sp. Braga e já é garantido que não irá continuar no Minho . Além do Burnley, também os brasileiros do Internacional se mostraram interessados no treinador natural de Braga.Treinar em Inglaterra não seria novidade para Carvalhal. Nas épocas 2015/16, 2016/17 e 2017/18 orientou o Sheffield Wednesday na Premier League e no Championship.