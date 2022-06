Cajú deixa o Sp. Braga e assina em definitivo pelo Aris Limassol

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Foi sem deixar grandes recordações que Cajú se despediu do Sp. Braga. O lateral-esquerdo, de 26 anos, foi anunciado como reforço em definitivo do Aris Limassol, clube onde esteve em 2021/22 por empréstimo dos arsenalistas.

Chegado ao Minho em 2019, o brasileiro nunca se conseguiu impor, tendo realizado apenas seis jogos com a armadura dos Guerreiros. De resto, para além do empréstimo ao Aris, que pagou 100 mil euros pelos serviços do jogador, Cafú já havia sido cedido ao Goiás.

Na temporada passada, o lateral, que tinha mais um ano de contrato com o Sp. Braga e que assinou até 2024 pelos cipriotas, foi utilizado em 20 encontros.