Calvin Bassey promete «caráter e paixão» na Pedreira

Calvin Bassey, lateral-esquerdo do Rangers, abordou a partida com os arsenalistas, da 1.ª mão dos quartos-de-final da Liga Europa. E pelo discurso emocional que o nigeriano, de 22 anos, evidenciou a equipa escocesa não podia trazer maiores ambições para a visita ao Municipal de Braga."O Sp. Braga é uma boa equipa. Nós chegamos aqui e queremos seguir em fente, mas sabemos que são uma boa equipa e teremos de estar ao nosso melhor nível. Mostrámos caráter nos nossos últimos jogos europeus e vamos mostrar esse mesmo caráter e a nossa paixão em Portugal. Queremos por um sorriso nas caras dos adeptos", referiu o jogador, dando voz ao sonho de deixar uma marca europeia no clube que, diz, está presente no balneário: "Queremos muito chegar às meias-finais. É o sonho de todos os rapazes, chegar a estas fases da Liga Europa, da Champions... Vamos jogo a jogo procurar expandir as nossas fronteiras."