Câmara Municipal queria alteração de data do Sp.Braga-Benfica: «São Silvestre agendada desde 2021»

A Câmara Municipal de Braga emitiu, esta terça-feira, um comunicado a lamentar o facto de a data do Sp. Braga - Benfica, jogo agendado para dia 30 de dezembro, não ter sido alterada.Na base da tomada de posição do munícipio está o facto de estar marcada para o mesmo dia a corrida de São Silvestre, cuja data já estava definida "desde dezembro de 2021".De forma a evitar "constrangimentos", a autarquia encetou contactos com o Sp. Braga, recebendo, da parte do clube, concordância quanto ao reagendamento da partida, mas não conseguiu fazer a vontade prevalecer junto da Liga Portugal."Relativamente à sobreposição horária entre a 44.ª Corrida de S. Silvestre de Braga (30 de Dezembro às 21h30) e o jogo referente à 14ª jornada da Liga Portuguesa de Futebol Profissional entre o Sporting Clube de Braga e o Sport Lisboa e Benfica (30 de Dezembro às 21h15), vem o Município de Braga esclarecer o seguinte:1. A data de realização da 44.ª Corrida de S. Silvestre de Braga encontra-se agendada desde Dezembro de 2021 e a sua divulgação iniciou em Setembro do presente ano. A escolha da data, decidida atempadamente com a Run Porto, foi determinada por vários motivos, entre os quais a disponibilidade de meios da entidade organizadora desta prova de atletismo e a articulação com o calendário das restantes provas desportivas de igual índole que se realizam na região, o que impossibilita a sua alteração sem prejuízo evidente para todas as partes envolvidas;2. No final de Novembro, momento em que foi divulgada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional a data prevista para a realização do jogo entre SC Braga e SL Benfica, o Município de Braga encetou imediatamente contactos com o SC Braga e a Liga Portugal tendo em vista a alteração deste evento para data anterior ou posterior;3. Considera o Município de Braga que a realização dos dois eventos desportivos em simultâneo é passível de provocar diversos constrangimentos ao nível da mobilidade na Cidade e é prejudicial para os mesmos, dando origem a uma lógica concorrencial que obriga os cidadãos a optar por um dos eventos e privar-se de participar no outro. O SC Braga manifestou concordância com a pretensão do Município e mostrou total disponibilidade para a alteração da data do jogo para o dia anterior, o que não se revelou possível de realizar por parte da Liga Portuguesa de Futebol Profissional;4. O Município de Braga lamenta os constrangimentos que esta situação irá provocar a todos aos participantes na corrida e aos espectadores de ambos os eventos.Município de Braga, 20 de Dezembro de 2022"