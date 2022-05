Capitão dos sub-23 do Sp. Braga renova até 2025

O Sp. Braga anunciou a renovação do contrato de Nuno Cunha, médio de 21 anos que é capitão da equipa sub-23 do Sp. Braga. O jogador fez quase toda a formação nos arsenalistas, tendo estado ainda por três anos no Benfica. O novo contrato é válido até 2025."É uma felicidade enorme renovar este contrato, mas ao mesmo tempo também é uma grande responsabilidade. Estou preparado. Vou continuar a trabalhar todos os dias para atingir os meus objetivos e os do clube", disse, à Next, ele que comparou o atual cenário da formação minhota àquele que viveu antes de ter estado no Seixal."Na altura quando saí do Braga, ainda não existia a Cidade Desportiva. Treinávamos no Estádio 1º de Maio. Quando regressei encontrei uma realidade muito diferente. Mas isso demonstra o crescimento que o clube está a ter e as ambições que tem. Tenho a certeza que irá juntar a isso muito títulos e que o crescimento não vai ficar por aqui", apontou."Um dos meus maiores sonhos é estrear-me pela equipa principal. Qualquer jogador que joga na formação tem de ter esse como o principal objetivo e eu não sou exceção. É para isso que trabalho todos os dias e tenho a certeza que um dia vou chegar à equipa principal", acrescentou Nuno Cunha.O jovem fez nove golos e uma assistência em 27 jogos nos sub-23 do Sp. Braga, tendo ainda feito a estreia na equipa B, em janeiro passado.