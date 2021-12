Carlos Carvalhal: «2021 foi absolutamente memorável e terminámos em grande»

Carlos Carvalhal começou por fazer uma retrospetiva do ano civil que está prestes a terminar, no rescaldo da goleada do Sp. Braga na visita a Arouca."Falei com os jogadores na palestra antes do jogo e fiz um resumo do que fizemos neste 2021 e foi um ano memorável. Disputámos três finais, vencemos uma Taça de Portugal, que é o troféu mais importante que temos num ano de centenário", apontou à Sport TV."Criámos mais-valias importantes com a venda de jogadores para a sustentabilidade do clube. Uma das coisas pedidas pelo presidente é que olhasse para a formação, porque há um investimento grande nas infraestruturas. A face mais visível dessa aposta foi hoje, mas isto não é de hoje. No ano passado, num contexto difícil, estávamos a lutar por todas as frentes, o plantel era mais sénior e o espaço para jovens não foi tão aberto, mas, mesmo assim, consolidámos o Francisco Moura, o Bruno Rodrigues e o Vítor Oliveira também jogaram", frisou."Hoje, alguns por mérito, outros por necessidade em função das ausências, mas são jogadores que temos debaixo de olho. O Miguel Falé tem 17 anos e joga nos sub-23, teve a vantagem de jogar no mesmo sistema que nós, não tivemos dúvidas para colmatar a ausência do Ricardo Horta para jogar e fez um jogo muito bom. Ano 2021 absolutamente memorável e terminámos em grande. Em 2022, queremos crescer estes miúdos e queremos consolidar a equipa.""O Vítor Oliveira [Vitinha] tem feito o seu trabalho, conquistou o seu espaço normalmente, tem uma elevada capacidade de trabalho, é um excelente finalizador, um jogador diferente dos que temos. Ele estica muito jogo e abre espaço entre linhas para os outros usufruírem desse espaço. Estamos satisfeitos com ele.""Relativamente ao futuro, houve uma altura em que me perguntaram sobre reforços e disse que ia falar com a administração. Não temos nenhum lateral-esquerdo de raiz, íamos ver a evolução do Buta, ou seja, íamos olhar para dentro e, em função disso, procurávamos fora. De resto, temos acima de tudo uma grande aposta na formação. Este ano somos competitivos, jogamos para ganhar, mas, no fundo, estamos a preparar o futuro e presente deste clube", finalizou.