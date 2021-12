Carlos Carvalhal: «A reação passava por vencer e estamos satisfeitos»

Carlos Carvalhal classificou a vitória como "justa" e defendeu que a sua equipa merecia outro conforto porque "criou oportunidades suficientes para fazer mais golos". "A reação passava por vencer e estamos satisfeitos, até porque nunca demos grandes hipóteses ao adversário de chegar perto do Matheus", salientou o técnico, esclarecendo que a aposta na estrutura que saiu goleada do Bessa foi "uma oportunidade para provarem que são muito mais do que mostraram no jogo anterior".