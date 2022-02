Carlos Carvalhal: «A segunda parte foi galopante»

O técnico do Sp. Braga, Carlos Carvalhal, mostrou-se feliz pelo triunfo com reviravolta diante do P. Ferreira (2-1)."Esta vitória foi da equipa, do clube, dos jogadores e dos sócios. A segunda parte foi galopante. O resultado na primeira parte foi muito intenso, tivemos oportunidades para marcar sem ter feito grande exibição. Na segunda parte retificámos, falámos com tranquilidade aos jogadores, se calhar na última viragem fui agressivo, mas desta vez estive calmo. Melhorámos muito com as alterações e partimos para um jogo galopante, tivemos oportunidades e foi um triunfo espetacular. Estreámos o Buta, o 13.º jogador da formação que lançámos na equipa principal, o Rodrigo jogou de início e estas vitórias que ajudam ao crescimento da equipa. Foi uma vitória da alma e do querer", vincou em conferência de imprensa."O jogo é feito disto. Tivemos oportunidades claras antes. Um pontapé daqueles ajudam a transformar jogos. Mas, coletivamente, demos uma resposta positiva.""Tinha sofrido um traumatismo no jogo passado. Estava com uma ligeira dor na rótula, esta semana teve dores, conversei com ele e resolvemos poupá-lo para que possa trenar e estar disponível para a Liga Europa.""Acho que estava a falar com o Baixinho e o árbitro interpretou que estava a falar com ele. Foi isso que o André Horta e o Ricardo Horta me disseram."