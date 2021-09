Carlos Carvalhal: «Abel Ruiz tem coisas de Raúl»

Após a chamada do avançado do Sp. Braga, Abel Ruiz, para representar a seleção espanhola, muitos adeptos da ‘La Roja’ mostraram-se surpreendidos. O jovem avançado estreou-se na convocatória de Luís Enrique e, após derrota com a Suécia, num jogo em que não foi utilizado, a Espanha pode procurar uma nova solução para o ataque e Abel Ruiz está à espreita da oportunidade. Contudo, se para muitos a convocatória do jovem foi uma surpresa, o mesmo não aconteceu com o técnico bracarense Carlos Carvalhal.





"Sim, foi uma surpresa, mas só para os media. Aqueles que o veem trabalhar todos os dias perceberam a escolha rapidamente. O Abel há muito tempo que tem na cabeça que quer ser o avançado da Espanha. E ai está", contou Carvalhal em declaração ao jornal espanhol 'Marca'.O treinador da equipa minhota fez questão de falar sobre a evolução do avançado desde que chegou ao clube: "Eu não estava em Braga quando ele [Abel Ruiz] chegou, mas contaram-me que falava muito pouco e que estava muitas vezes sozinho. Agora já não. No balneário toda a gente gosta muito dele e soltou-se mais com o português". Porém, não foi só fora de campo que o avançado mostrou melhorias: "A sua evolução tem sido muito importante neste tempo. Era um jogador com as qualidades de jogo associativo típicas da cantera do Barcelona, mas agora é muito mais completo", assegurou o técnico português."O Abel cresceu em aspetos muito importantes para um avançado. Agora é mais vertical, mais agressivo, a sua leitura e capacidade para entender o jogo é cada vez melhor e já não se destaca só no momento em que tem bola. O Abel de hoje rompe nos espaços e é capaz de ir ao choque com os centrais rivais e tirar vantagem. Está na idade de melhorar, claro, porque ainda é muito jovem. Mas esse é outro ponto a destacar. Porque o Abel escuta e está disposto a trabalhar para ser cada dia melhor", explicou Carvalhal.O treinador dos guerreiros falou ainda sobre o momento em que Ruiz se começou a destacar no Sp. Braga: "Quando em Janeiro o Paulinho foi para o Sporting, ele entendeu que era a sua hora. Tinha saído um avançado da seleção portuguesa e o Abel estava ali, preparado para dar o passo em frente."Contudo, uma das coisas que Carvalhal mais destacou no seu jogador foi a versatilidade, chegando a compará-lo com um dos grandes craques do Real Madrid e da seleção espanhola: "O Abel não é apenas um avançado centro. Connosco jogou numa linha de quatro atrás do ponta-de-lança e já jogou à esquerda. Gosto particularmente quando desempenha essa posição porque gera muitas oportunidades para a equipa. Com quem se parece? Não sei, mas diria que tem algumas coisas de Raúl, apesar de não serem o mesmo tipo de jogador".Para o futuro do jovem jogador, o técnico deixou uma previsão: "Se a evolução dele for a mesma, e acredito que vai continuar a crescer, estamos conscientes que em janeiro ou, quanto muito, em junho, virá uma equipa espanhola ou da Premier League para o buscar. É o mais natural, são as leis do futebol e do nosso clube. Até lá, vamos desfrutar a seu lado"