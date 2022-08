Carlos Carvalhal: «Abel Ruiz teve dificuldades nos primeiros meses devido à timidez»

Carlos Carvalhal conhece bem Abel Ruiz, avançado que está a mostrar faro de golo no início da temporada (dois golos em três jogos oficiais) e a quem está a ser apontado o regresso à seleção espanhola no imediato. O técnico português que o orientou nas épocas 2020/21 e 2021/22 vê um jogador "adaptado" à envolvência após um arranque mais custoso."Ele é um bom jogador. Teve dificuldades nos primeiros meses por causa da timidez, mas ele está completamente adaptado, joga muito bem no apoio, aprendeu a jogar mais em desmarcações de rutura, finaliza bem com os pés, não é mau com a cabeça... É um bom ponta-de-lança, com muita mobilidade e adorei trabalhar com ele. Tem capacidade para jogar ao mais alto nível", vincou em declarações à agência EFE.Sobre a passagem pelo Minho, o treinador, de 56 anos, atualmente no Al-Wahda, garantiu que alcançou tudo o que foi proposto por António Salvador."Estou muito satisfeito com os dois anos em Braga, por ter feito história na minha cidade. O presidente do clube propôs alcançar cinco objetivos: jogar bom futebol, lutar por títulos, se possível, ganhá-los, promover os jovens e fazer uma boa Liga Europa. Cumprimos com tudo", reiterou Carvalhal.