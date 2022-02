Carlos Carvalhal: «Acabou por ser um jogo de 11 contra seis»

Carlos Carvalhal fez na tarde deste sábado a antevisão à partida em Tondela, da 23.ª jornada da Liga Bwin. O técnico do Sp. Braga acredita numa resposta da equipa após o desaire europeu e falou ainda da necessidade de retificar o comportamento da linha defensiva.

Reação à derrota

"Esperamos uma reação, não ficamos satisfeitos com o jogo e com resultado, temos de reagir e não adianta muito estar a falar da proximidade da viagem, do jogo, é o que é. O que temos de fazer como treinadores é arranjar soluções e vão avançar os jogadores que entendemos estar nas melhores condições, de forma a termos uma equipa competitiva para somar os três pontos."

Tondela

"O Tondela joga bem, tem uma boa filosofia de jogo, vão apostar no ritmo alto, como tive oportunidade de ver nas declarações de um jogador esta semana, mas cumpre-nos contrariar isso e entrar com um ritmo elevado."

Alguma explicação para esta oscilação de resultados?

"Terá que haver, não é? Creio que, acima de tudo, tenho de viver com o presente e o futuro e este é um processo de maturação, preparar a equipa e este não é um processo fácil. Tem uma componente jovem elevada e temos de perceber que é preciso alguma paciência. O Sp. Braga tem de vencer os jogos todos, mas ao mesmo tempo temos de perceber que um erro aqui ou acolá pode custar pontos, sendo eles normais numa equipa em transformação. Com isto, gostaria de dizer que sou avesso a desculpas, sou pago para arranjar soluções e posso garantir que vamos ter uma equipa competitiva até ao fim, no campeonato e com a expetativa de seguir em frente na Liga Europa."

Vitória do Gil faz aumentar a pressão?

"Olhamos para nós, sem olhar para cima ou para baixo, ainda que seja melhor olhar para cima, que é o mais importante. Temos é de nos focar no nosso papel, focar no nosso jogo e sem olhar para os outros."

Melhor e pior jogo nestes 100 jogos pelo Sp. Braga?

"O melhor foi a final da Taça de Portugal. Foi qualquer coisa de extraordinário pelo que significou para mim, para a minha família, para o clube e para os adeptos. Podia juntar aqui o acesso a final da Taça da Liga ou as goleadas nas competições europeias. Negativo? A derrota que me custou imenso foi o acesso à final-four da Taça da Liga, a derrota com o Boavista. Foi isso que mais me custou."

Falta de rasgo da equipa. A juventude explica tudo?

"A juventude não explica tudo, nem me escudei com isso. Os miúdos têm tido um grande comportamento. Detetámos o que falhou e não foi jogar com três atrás, mas sim com os defesas demasiado recuados. Na segunda parte, o Sheriff mudou comportamentos e não podemos jogar com os centrais demasiado baixos, temos de ser mais agressivos. Com três jogadores a menos para construir, mais o nosso guarda-redes, acabou por ser um jogo de 11 contra 6. Isso leva a um sinal de falta de intensidade, de dedicação, mas que não são reais, porque quatro dias antes fizemos uma grande exibição contra o P. Ferreira. Em quatro dias não se perde tudo. Nesta altura já devia estar assimilado, estamos em fevereiro, esta equipa técnica está aqui há um ano e meio, mas só temos de trabalhar."