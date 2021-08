Carlos Carvalhal: «Acreditamos que até ao final da época o Ricardo Horta pode integrar os trabalhos da seleção»

À margem da antevisão do jogo frente ao V. Guimarães, Carlos Carvalhal abordou ainda aquilo que foi a chamada de jogadores do Sp. Braga às respetivas seleções e não deixou de comentar o facto de Ricardo Horta ter ficado de fora das escolhas de Fernando Santos.





"Tenho respeito máximo pelas opções do seleccionador, cabe-nos a nós e ao Ricardo Horta continuar o nosso trabalho. A nossa forma de jogar pode permitir que o Ricardo dê o seu melhor é isso que lhe queremos proporcionar. É assim que ele tem de continuar a trabalhar até merecer a confiança do seleccionador. Valor ele tem, agora a decisão do seleccionador é soberana. Acreditamos que, até ao final da época, o Ricardo pode integrar os trabalhos da seleção", vincou.O treinador dos minhotos expressou ainda o seu contentamento pela chamada de Abel Ruiz à seleção espanhola e aproveitou para dar ênfase ao trabalho feito pela sua equipa técnica: "Tenho de puxar um bocado a brasa à minha sardinha. O Paulinho foi à seleção nacional connosco, conseguiu ser internacional A pelo Sp. Braga. A sua saída abriu uma janela de oportunidade ao Abel Ruiz e ficamos muito felizes por ele ter sido chamado à seleção espanhola. É fruto do trabalho dele, dos colegas e da nossa forma de jogar. Recuando um pouco, posso falar também do Taremi, que chegou e quase foi o melhor marcador do campeonato, e do Lucas João, que foi internacional quando estava no Sheffield Wednesday. Ficamos satisfeitos, penso que temos um futebol de qualidade e que ajuda os jogadores a despertar o melhor de si. Se assim não fosse, não seriam chamados".