Carlos Carvalhal admite erros no processo ofensivo: «Temos de jogar melhor»

Carlos Carvalhal fez esta manhã a antevisão ao duelo com o Tondela e admitiu que há dinâmicas ofensivas a melhorar para que o Sp. Braga possa retomar o caminho dos triunfos.



Mudar o chip: "O objetivo é vencer, no sentido de manter ou encurtar a distância para o terceiro classificado. É isso que nos motiva fortemente e é para isso temos de jogar melhor do que o que temos jogado, retificar o que temos feito mal. Identificámos alguns problemas, sabemos o que queremos, onde chegar, como é que temos de chegar e nada melhor do que dar uma boa resposta. O Tondela é um adversário complicado, com futebol positivo, mas tenho uma confiança nos jogadores e no processo. Acreditamos no que podem fazer e é nossa responsabilidade colocar a equipa a jogar bem e a ganhar. Contamos com os adeptos para reverter os últimos resultados".





"Temos cometido alguns erros no processo ofensivo, na dinâmica ofensiva. Os avançados não fazemos golos, mas temos bons avançados. Jogaram, isso sim, um pouco desacompanhados, faltou presença de outros jogadores perto deles. Detetámos esse erro. A qualidade do Abel, do Mario e do Vitinha é inquestionável e os golos aparecerão. Há coisas que têm de ser retificadas e nos últimos dias retificámo-las"."Estamos no início do campeonato, queremos fazer melhor, temos consciência que podíamos estar melhor, mas não vivemos um momento de dramatismo. Na Liga Europa está tudo em aberto e o objetivo no campeonato é encurtar a distância para o terceiro lugar. Numa análise ao campeonato, em casa temos de melhorar, mas fora conseguimos duas vitórias. Podíamos ter somado mais pontos em casa, mas fora somámos duas vitórias em campos difíceis"."No final do campeonato todos os jogadores vão para o seu registo. A tendência é a de crescimento e os jogadores do ataque voltarão para o seu registo normal. Temos um plantel com muita qualidade e o nosso papel é fazer com que a qualidade deles venha ao de cima. Queremos melhorar a qualidade da equipa, nem que tenhamos que ajustar algumas coisas nas nossas ideias, estamos em reflexão sobre isso, até porque somos defensores de não sacrificar os jogadores em função dos sistemas. Estamos em busca desse equilíbrio. Queremos proporcionar-lhes um plano de jogo em que os jogadores se sintam confortáveis"."É um facto. Concordo… parcialmente. O finalizar não tão bem o campeonato teve a ver com a gestão da equipa para a final da Taça de Portugal. Teve muita a ver com a gestão. É um facto, sim, mas tem uma explicação"."Fui muito claro com eles. Não é uma alternância cíclica, entendemos que era o melhor para a equipa. O Mario tem jogado fora de casa, tendo em conta as suas características, o Abel em casa, por jogar bem em espaços curtos. Entendemos assim, mas amanhã, vamos colocar um, outro ou até os dois".