Carlos Carvalhal: «Arbitragem teve influência muito grande no jogo»

Dois amarelos no espaço de segundos a Iuri Medeiros?



"Percebo a pergunta mas são assuntos internos do grupo. Ao intervalo, fiz apenas uma pergunta. Sou o líder da equipa e faço as perguntas que quiser. São situações internas e irreflectidas, que não podem acontecer. Serão alvo de resolução interna. Somos todos profissionais, temos de dar o máximo dentro do campo. Falta de oxigénio? Se estivéssemos no Peru ou no Equador, aqui não há falta nenhuma."



Frustrados quando se deitar?



"Já estou extremamente frustrado, principalmente pelos meus jogadores e pelos adeptos que cá vieram. Obviamente eu gostaria de ir mais longe. A frustração é muito grande porque gostávamos de ir às meias-finais. A frustração aumenta porque fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, dentro e fora do campo. Acho que os meus jogadores foram até à última pinga. Fizemos tudo o que era possível para chegar ao melhor resultado e levar o barco a bom porto. Passando a frustração, fica uma excelente campanha na Liga Europa, com grandes jogos e grandes exibições, com muitos pontos para o ranking para Portugal. Tenho a consciência completamente tranquila de que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance."

Carlos Carvalhal analisou as incidências da eliminação do Sp. Braga na Liga Europa em casa do Rangers e garantiu que a "arbitragem teve uma influência muito grande" no jogo na Escócia."A entrada forte do Rangers não foi demérito nosso, foi mérito do adversário. Já no jogo com o Celtic conseguiu fazer a mesma coisa. Nós estávamos avisados e preparámo-nos para isso. É incontrolável, a forma intensa como a equipa entrou. Nós tivemos muitas dificuldades nestes primeiros 10 minutos. Fizeram cruzamentos de grande qualidade, mas depois fomos estabilizando o jogo mesmo sem ter grandes ocasiões. Sofremos um golo ao 2º minuto, sofremos um golo de penálti… Ok, mas [cartão] vermelho é absolutamente fora de questão. Chegámos ao intervalo reduzidos a 10 e a perder por 2-0. O Sp. Braga é uma equipa que se agarra ao jogo. Acredita que vai chegar o nosso momento e foi isso que falámos ao intervalo. Ficar dentro do jogo significava não sofrer um golo e ter a possibilidade de a qualquer momento fazer um golo. Tivemos a possibilidade de o marcar quase no término da partida. Vamos para o prolongamento e continuamos na mesma senda, a jogar 10 contra 11. O adversário acaba por fazer o 3-1. Nesse momento ficámos reduzidos a 9. É muito difícil estender a equipa no campo mas continuámos a procurar o golo e a ter dois jogadores na frente. Há um lance sobre o Ricardo Horta e, tendo em conta o critério para o [vermelho do] Tormena, ele tem de marcar penálti ali, numa situação de possível golo. Ele vai tentar rematar e não consegue. Tem de expulsar o Roofe e não expulsa. Acaba por ser uma arbitragem que teve uma influência muito grande no jogo. Relativamente ao resumo disto tudo, os meus jogadores foram bravos e estóicos. Estiveram sempre dentro do jogo. Fizemos uma brilhante Liga Europa. Está dentro dos três melhores registos em 100 anos de história do clube. Demos muitos pontos [para o ranking de Portugal]. Estamos muito tristes porque gostaríamos de estar nas meias-finais da Liga Europa", explicou o técnico à Sport TV.