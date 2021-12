Carlos Carvalhal assumiu que teve de baixar linhas: «Fomos uns justíssimos vencedores»

Carlos Carvalhal mostrou-se feliz com a justiça da vitória do Sp. Braga (2-0) sobre o Estoril, até porque os minhotos acabaram o jogo com 10 jogadores."O jogo foi difícil, fizemos uma primeira parte excelente, a ganhar 2-0, mas falhámos um penálti e mais duas ocasiões claras para marcar. Fizemos uma pressão muito efetiva e o Estoril teve muitas dificuldades em chegar à nossa baliza. Criámos espaços, circulámos a bola e justificámos se calhar ter sentenciado o jogo. Depois, houve a expulsão e o jogo muda. Com 10, é muito complicado, tivemos que baixar as linhas, aguentámos a pressão e mesmo com uma ou outra oportunidade do Estoril, fomos uns justíssimos vencedores", reiterou o técnico dos arsenalistas."Foi importante a entrada do Gorby, outro miúdo da formação, é um dos nossos desígnios para a nossa passagem pelo Braga, marcámos 19 golos nos últimos cinco jogos em casa, sofremos três, uma prestação ofensiva bastante assinalável, há uma melhoria significativa de uns largos tempos para cá.""Disse-o uma vez na antevisão e não tenho mais nada a acrescentar.""Não é grave, é uma lesão muscular, completou o último jogo, depois sentiu uma pequena dor no gémeo, que aumentou depois. Vamos ver se dá para jogar na quinta-feira ou não. O Tormena, o Al Musrati, o Galeno e o Castro não jogaram hoje porque não estavam aptos, não foi para poupar para quinta-feira [Estrela Vermelha]".