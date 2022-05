Carlos Carvalhal cessa funções no Sp. Braga

Carlos Carvalhal deixa o Sp. Braga após dois anos no comando técnico. A esse propósito, o clube minhoto emitiu esta segunda-feira o seguinte comunicado:"A Sp. Braga, SAD informa que, cumpridos os dois anos previstos no contrato, Carlos Carvalhal cessa a sua ligação ao clube.Não obstante a vontade previamente transmitida a Carlos Carvalhal com vista à continuidade do trabalho desenvolvido, o treinador comunicou, esta segunda-feira, que pretende encerrar o ciclo no Sp. Braga e abraçar novos projetos desportivos.A conquista da Taça de Portugal, em pleno ano de centenário, figura como uma marca inalienável nos 101 anos da história do Sp. Braga, garantindo que o contributo de Carlos Carvalhal tenha lugar cativo na galeria de feitos do nosso clube.O Sp. Braga agradece a Carlos Carvalhal todo o trabalho e dedicação colocado ao serviço do clube, enaltecendo a atitude profissional como sempre encarou as suas tarefas na liderança da equipa principal."