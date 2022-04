Carlos Carvalhal: «Chegámos ao ponto de maturidade tática e de jogo»

Os calduços a Al Musrati e um Castro que não mente: Sp. Braga ultima receção ao Rangers Os calduços a Al Musrati e um Castro que não mente: Sp. Braga ultima receção ao Rangers

Em 2022, o Sp. Braga já deu provas de grande capacidade em superar desafios de alta exigência, tanto no plano europeu como interno. Nos jogos de alta importância e mais mediáticos, os guerreiros derrotaram o Sporting e Benfica no campeonato, deram a volta ao Sheriff e eliminaram o Monaco na Liga Europa.confrontou Carvalhal com estes dados e o técnico respondeu assim."Colocaria também o jogo de Portimão nesse lote. Disse em setembro ou outubro que a equipa é jovem e vai melhorar com o tempo. Com muitos jovens, vai ter experiência, viver situações e cometer erros e evolui quem combate os erros. A equipa ganhou mais maturidade. Perdemos um núcleo que estava habituado a jogar na sequêcia quinta-domingo. No início sentimos dificuldades mas depois, com tempo, chegámos ao ponto de maturidade tática e de jogo. Penso que é fácil identificar as nossas equipas. O que muda são as características individuais dos jogadores, tem sido a nossa imagem de marca e procuramos tentar evoluir a cada dia", apontou o treinador, na antevisão ao duelo com o Rangers.