Carlos Carvalhal confiante: «O primeiro objetivo é ficarmos em 1.º lugar no grupo»

O Sp. Braga defronta esta quinta-feira o Ludogorets a pensar no apuramento para a fase seguinte da Liga Europa. O adversário é o último do grupo, com apenas 1 ponto, deixando antever todo o favoritismo para a equipa de Carlos Carvalhal. Uma tese que motiva alguma ponderação no treinador bracarense.





"Esperamos um adversário a pensar que tem de ganhar para conseguir estar na prova. Tem essas aspirações, mas temos de fazer o nosso jogo e encarar da forma como sempre fazemos, que é jogar para vencer. Estamos a progredir como equipa e a ganhar maturidade. A paragem foi importante porque deu para equilibrar os jogadores que não estavam a jogar tanto e também recuperar os que vinham de lesões, como o Iuri e o Moura.A equipa começou a corresponder. Cria muitas oportunidades, melhorámos o nível da eficácia. Fizemos vários golos nos últimos jogos, mas temos ainda uma margem para progredir. No espeto defensivo, temos estado a um nível alto, não sofremos há cinco jogos.Estamos num ciclo curto de jogos. Cada jogo que passa, a energia diminui, por isso é importante que os adeptos apoiem a nossa equipa, principalmente nos momentos em que a equipa não esteja melhor"."A motivação é vermos o jogo em qualquer circunstância. Depois serão as consequências do nosso trabalho. O primeiro objetivo é ficarmos em 1.º lugar no grupo, mas para isso vamos ter de vencer o jogo. Não podemos desprezar o adversário, ainda recentemente esteve na pré-eliminatória da Champions"."Estamos a progredir. Na época passada começámos mal, depois os jogadores foram progredindo, atingimos um ponto de maturidade ao ponto de sermos das equipas que melhor futebol praticava. Esta época não começámos tão bem, a equipa tem vindo a evoluir. Estamos a melhorar os processos a cada dia. A equipa ainda não está a jogar na perfeição, ainda vai evoluir"."Tenho uma dupla opinião. Como treinador é um processo entregue ao Sp. Braga que envolve a Câmara e a Associação do património. Como adepto e simpatizante do Sp. Braga, porque sou de Braga, não é o meu papel dar a opinião como adepto.