Carlos Carvalhal: «Costuma-se dizer que 'quem não arrisca, não petisca', e nós petiscámos»

As declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, após o triunfo porna deslocação ao terreno do Belenenses SAD, em jogo da 32.ª jornada da Liga Bwin."Um adversário digno, que nos surpreendeu na fase inicial com um jogo direto. Tivemos dificuldade em entrar no jogo nos primeiros 25 minutos, mas, depois, começámos a estabilizar o nosso jogo e tivemos oportunidades. Na segunda parte, demos maior fluidez nos corredores e fomos sempre uma equipa a ameaçar muito mais a baliza do Belenenses SAD do que o Belenenses SAD a nossa, mas também têm as suas oportunidades. Penso que tivemos mais, fomos mais à procura do golo e, quando estavam reduzidos a 10, atirámos tudo para a frente", começou por analisar o técnico dos arsenalistas, em declarações na conferência de imprensa realizada no Jamor."Estávamos a jogar com o Castro no meio-campo e o resto tudo para a frente. Ironia do destino, é o Castro que faz o arranque e o cruzamento para o Ricardo Horta fazer o golo. Costuma-se dizer que 'quem não arrisca, não petisca', e nós petiscámos. Neste momento, temos mais dois pontos do que no ano passado e temos um extraordinário número de 'clean sheets' [jogos sem sofrer golos], vamos com 22 na época.""Saímos hoje com os três pontos e vamos estar motivados para o jogo com o Arouca. Queremos ser dignos da camisola do Sporting de Braga e defender o futebol. Não gostamos que o futebol seja enxovalhado e o melhor que temos a fazer é dar o nosso máximo para o futebol sair privilegiado", finalizou.