Carlos Carvalhal: «Dava já o prémio de treinador do ano a Ricardo Soares»

Depois do triunfo na receção ao Monaco, na última quinta-feira, o Sp. Braga defronta este domingo (20h30) o Gil Vicente, agora para a Liga Bwin, num duelo que Carlos Carvalhal antevê um opositor "muito difícil", que "concede poucas oportunidades" e deixa muitos elogios ao técnico dos galos."Interessa-nos o Gil Vicente e não tanto a classificação. O Ricardo [Soares] tem feito um trabalho absolutamente fantástico, dava-lhe já o prémio de treinador do ano. As expetativas do Gil eram muito pequenas e tem feito um trabalho extraordinário. Estava a pesquisar a última derrota do Gil e encontrei uma com o Sporting, há 11 jornadas, e com o Braga. Essas são as últimas duas derrotas. Para jogar contra uma equipa boa, temos de ter um Sp. Braga focado no jogo muito concentrado, aproveitar uma ou outra deficiência, mas o Gil não permite grandes oportunidades aos adversários. Para isso, temos de ser eficazes nas oportunidades para levar de vencido este difícil obstáculo. Antevejo um jogo bom e com duas equipas que querem ganhar. Respeitamos o Gil, mas acreditamos nos três pontos"."Este jogo é mais difícil do que o Monaco. Um Gil Vicente muito compacto, muito coeso, em que o caudal ofensivo se manifesta, que concedeu poucas oportunidades a Benfica e FC Porto. Vamos tentar desmembrar a organização defensiva do Gil Vicente, acreditando que o vamos conseguir. Espero que tenhamos um ambiente idêntico ao jogo do Monaco, um apoio massivo. Os erros acontecem e espero que os adeptos apoiem esta juventude"."Com toda a sinceridade, alguém esperava este ano que nos intrometêssemos na luta pelo título? Há alguma equipa do Mundo que aposte em 13 jogadores da formação, que jogavam na III Liga, acham que teríamos condições de lutar pelo título? Temos de colocar as expetativas no sítio, um Braga a lutar em todos os jogos, ir o mais longe nas competições europeias, estamos no quarto lugar, e bem, e tentaremos ser melhores que o Gil Vicente e tentar uma aproximação ao terceiro lugar. Assim colocamos as expetativas onde devem estar, olhos nos olhos e sem enganar ninguém"."Estamos determinados em jogar, os jogadores estão com muita vontade, esse é o nosso ânimo. Esperamos um jogo bom e queremos fazer melhor do que os adversários do Gil Vicente têm feito"."É uma equipa que tem processos elaborados. Conheço o Ricardo ainda na distrital, foi meu jogador no Vizela e sou das pessoas que previa que ele ia dar um excelente treinador. Fui ver as equipas dele jogar e estava identificada a matriz do Ricardo. Equipas compactas, sólidas e conseguiu um upgrade no seu jogo, tornar a equipa mais vistosa, com futebol de recorte técnico, bem organizada. É um dos treinadores que mais evoluíram nos últimos dois ou três anos"."O Abel não jogou de início só pela sua capacidade de desmarcar-se, mas também em fechar a zona central. E ele movimenta-se muito bem entre linhas, a ligar o jogo, é diferente do Vítor, que ataca mais a profundidade, abre defesas, tem mais capacidade do que o Abel neste aspeto. Tenho é de perceber o que o jogo pede, mas sei que ambos me dão garantias"."Tínhamos o melhor ataque e somos a terceira melhor a recuperar. Hoje fiquei a saber que não é só esse dado. Acho que é uma boa altura para falar do copo meio cheio, que não está sempre meio vazio. Vamos no 17.º jogo sem sofrer golos, por exemplo, e ainda há muita pedra para partir. A coesão defensiva aumentou. Estamos é com os pés bem assentes no chão e tentaremos sair vitoriosos dos três próximos jogos".