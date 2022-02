Carlos Carvalhal deixa o aviso antes do Sheriff: «Não podemos só atacar»

Depois do desaire por 2-0 na primeira mão, o Sp. Braga prepara agora a receção ao Sheriff com os olhos postos na próxima fase da Liga Europa. Na antevisão do encontro, Carlos Carvalhal deu voz à ambição do plantel.

“O Sheriff é uma equipa que em sete jogos fora na Europa só perdeu em Milão, tem um percurso excelente. Com o resultado 0-0 ia ser complicado, assim ainda se torna mais. Acreditamos que podemos passar, mas não com palavras de circunstâncias, acreditamos mesmo de coração que podemos passar. Vamos fazer de tudo para vencer este adversário e, para que isso aconteça, os jogadores têm de estar no seu limite e precisamos do apoio dos adeptos”, começou por referir.

Apesar da necessidade que os minhotos têm de fazer golos, o técnico deixou o aviso quanto à importância de a equipa se manter equilibrada. “Temos de olhar para o jogo e perceber que o adversário tem jogadores rápidos e perigoso, não podemos só atacar, temos de ser organizados. Não sou de dar desculpas, mas a relva lá estava seca e a bola não rolava. Esse facto prejudicou a fluidez do jogo. Aqui vamos ter uma maior capacidade de fazer o jogo fluir, mas vamos ter de ter cuidado com as transições. Temos de olhar para o que fizemos de menos bem e tentar melhorar. Em 90 minutos muita coisa pode acontecer, temos de estar preparados para atacar, defender e para as transições”, disse, assumindo depois que o facto de já não haver a regra dos golos fora poder beneficiar a sua equipa.

O timoneiro dos arsenalistas concluiu referindo que quem jogar estará preparado para colmatar a ausência de Paulo Oliveira e recusando a ideia de que uma eventual eliminação das provas europeias faça com que esta seja uma época negativa: “As condições em relação ao ano passado são diferentes. Temos muitos jovens, embora não tenha havido mudança de estratégia a meio da época. Mais de 60 por cento da equipa tem 21 anos ou menos, logo os pressupostos são diferentes. Apesar disso, temos sempre a obrigação de vencer todos os jogos, por isso é que vencemos no Dragão e na Luz no ano passado e em Alvalade neste ano.”

O início do jogo está marcado para as 20 horas desta quinta-feira.