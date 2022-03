Carlos Carvalhal: «Depois de um resultado positivo toda a gente dá um passo à frente»

Com que expectativa é que olha para este jogo do Portimonense, uma equipa que não vence há 14 jogos e apenas venceu dois jogos em casa esta época e como é que está o Sp. Braga depois deste jogo europeu? Carlos Carvalhal fez a antevisão do jogo frente ao Portimonense em declarações aos meios do Sp. Braga e em pleno hotel da concentração da equipa, já no Algarve. O treinador fala de "um adversário de respeito" e promete uma equipa determinada "a vencer o jogo" deste domingo.

"Os jogos no campeonato são todos difíceis, esta equipa do Portimonense é uma equipa boa, tem bons jogadores e um bom treinador. Aquilo que nós temos de fazer é o nosso jogo, olhar para nós e fazer um jogo com sentido coletivo e de união muito forte, tal como temos feito sempre independentemente de um ou outro resultado menos bom. A equipa tem-se apresentado a um nível de coesão e entrega muito alto, e é isso que vamos fazer no domingo. Vamos ser uma equipa competitiva, virada para a baliza do adversário, perceber que temos um adversário de respeito, mas estamos com intenção e vamos determinados a vencer o jogo respeitando muito as capacidades individuais e coletivas do Portimonense."



A nível de confiança e motivação, que impacto o apuramento conseguido na última eliminatória da Liga Europa pode ser importante para este jogo?

"Obviamente que a passagem de uma eliminatória transporta confiança. É importante trabalhar sobre vitórias ou conquistas ao invés de trabalhar sobre resultados negativos. Nota-se que, por exemplo, no dia de hoje ainda estamos na ressaca do jogo com jogadores extremamente cansados, mas que depois de um resultado positivo toda a gente dá um passo à frente, toda a gente quer jogar, todos se mostram mais disponíveis e nesse sentido a equipa vai dar uma boa resposta."



No rescaldo da última jornada do campeonato, destacou o bom plano exibicional e a personalidade que a equipa demonstrou. São esses pontos positivos que podem ser fundamentais para esta reta final da temporada?

"Termino o jogo frente ao Gil Vicente a olhar para todos os indicadores, desde a qualidade de jogo, a organização defensiva e ofensiva, das oportunidades que críamos, da forma como transitámos e vejo coisas muita positivas. A única coisa que encontro de negativo é o resultado onde fomos manifestamente infelizes. Níveis de coesão altos, níveis de união muito acentuados e isso é importante. Nós sem a união e sem estarmos juntos, sem termos a capacidade de sabermos defender, onde sofremos apenas dois golos nos últimos sete jogos, isso é demonstrativo da coesão, porque o Sp. Braga não é uma equipa defensiva de forma alguma, já que criámos muitas oportunidades. E esse é também o mote para amanhã, saber defender bem, respeitar o adversário e depois conseguir marcar e triunfar que é o nosso grande objetivo."