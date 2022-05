Carlos Carvalhal: «Duas épocas absolutamente inesquecíveis»

Carlos Carvalhal abordou na manhã deste sábado a receção ao Arouca, que marca a despedida do Sp. Braga à Pedreira. O técnico dos arsenalistas quer superar a pontuação da época passada e, naquele que pode ser o seu último jogo perante os adeptos, faz um balanço muito positivo das duas temporadas ao serviço dos minhotos."Jogo que se antevê difícil para ambas as equipas. Por um lado, o Arouca tem necessidade de ganhar e isso transforma este um desafio difícil e, por outro, vamos querer ganhar, porque temos objetivos para conseguir até final de época. Vamos entrar no máximo, fazer uma boa despedida de uma época muitíssimo boa, e pelos adeptos, que merecem que vençamos este jogo por eles, já que nos deram uma tranquilidade grande ao longo do ano. Vamos ser sérios, estar concentrados, mas sabemos que vamos ter um adversário que luta pela vida. O Armando Evangelista está a fazer um grande trabalho, subiu a época passada, pode ficar na Liga Bwin e sabemos que as equipas dele são sempre organizadas. Temos de estar no nosso melhor"."O objetivo principal é vencer o jogo, respeitando o adversário, para melhorar a pontuação do ano passado. Esse é um desafio importante e assumimos a vontade de fazer melhor"."É um jogo de despedida de época, mas para mim nunca será despedida do Sp. Braga porque esta é a minha casa, eu sou Sp. Braga"."Temos consciência disso, mas estrategicamente não devo falar disso ao grupo porque pode funcionar ao contrário. A equipa tem de jogar o seu normal e o Ricardo é um potencial concretizador. É deixar as coisas acontecerem naturalmente e não forçá-las, porque dá sempre asneira"."Há um conjunto de fatores, nunca de igual para igual, que podem diminuir a enorme diferença. Um passo que foi dado pela administração foi a questão da Academia. Estreámos jogadores com 17, 18 anos e amanhã vão estrear-se outros na equipa. Criar uma base será importante. Modéstia à parte, fizemos uma aceleração a essa base, pois muitos dos jovens já têm experiência e têm tendência a melhorar. E, depois, quando os direitos televisivos forem centralizados pode haver essa aproximação. Até lá há uma diferença orçamental e social significativa"."Não posso dizê-lo, pois já passei por condições complicadas, como o desafio no Sporting, quando assumi a equipa no 9.º lugar, ou no Besiktas, que foi surreal. Um dia vou escrever um livro sobre isso [passagem pelo Besiktas]… Fui substituir um treinador que estava preso, depois saiu da prisão, queria voltar a pegar na equipa, os adeptos não deixaram e fui levado ao limite. E não me posso esquecer do V. Setúbal, quando ganhámos a Taça da Liga e o clube estava perto da bancarrota. Fui treinador, manager e fizemos uma época brilhante. Se este foi o meu maior desafio? Não foi, mas foi, de todos os trabalhos, aquele que me deu mais gozo. Vencer um troféu pelo meu clube foi espetacular, assim como o lançamento destes jovens todos. Foram duas épocas absolutamente inesquecíveis".