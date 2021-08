Carlos Carvalhal e a Liga Europa: «Quando vi os comentários pensei que íamos jogar com equipas da distrital…»

Carlos Carvalhal aproveitou a antevisão do jogo frente ao V. Guimarães para analisar aquilo que foi o sorteio da Liga Europa para os arsenalistas. O técnico fez questão de referir que está à espera de muitas dificuldades por parte do Estrela Vermelha, Ludogorets e Midtjylland.





"Quando vi os comentários, pensei que íamos jogar com equipas da distrital. É incrível a facilidade com que se tece comentários deste género- "O Sp. Braga é favorito, o Sp. Braga é a melhor equipa do grupo…"- Não é bem assim. Duas das equipas vêm das pré-eliminatórias da Liga dos Campeões e eliminaram o Olympiacos [Ludogorets] e o Celtic [Midtjylland] Vão ser jogos bem disputados, acredito que o grupo vai ser decidido na última jornada. Temos ambição máxima, mas estamos focados no dérbi de amanhã com o V. Guimarães. Não há ambição maior do que querer ganhar todos os jogos e é assim que vamos fazer, a começar já amanhã", referiu.