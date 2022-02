Carlos Carvalhal e a receção ao Santa Clara: «Dar continuidade que de muito bom fizemos»

Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, espera que a equipa dê esta segunda-feira, na receção ao Santa Clara, sequência ao triunfo alcançado na última quinta-feira. O central Paulo Oliveira, que falhou o duelo da Liga Europa, está recuperado e pode ser opção."Costumo dizer aos meus jogadores que, depois de um jogo da Liga Europa, temos de virar a página e virar o capítulo. Mas hoje disse-lhes que não era não é para virar a página, mas sim continuar, dar continuidade ao que de muito bom se fez no último jogo em termos de entrega, qualidade, compromisso. Essa é a nossa grande aposta: dar continuidade. Tivemos 120 minutos no último jogo, mas cumpre-nos arranjar soluções e não desculpas, tentar os três pontos de alma e coração, contra um adversário que que, em termos de jogo, é uma das melhores equipas. Temos de estar no nosso máximo para conseguir uma vitória.""É uma equipa que tem bons executantes, ideia de jogo consolidada e que tem jogadores em que a bola pára no pé, a começar no guarda-redes, o Marco, que é bom a construir. É esse Santa Clara que esperamos, a construir a partir de trás e sabemos que, além destes, tem outros pontos fortes. É um jogo de estratégia e vamos tentar explorar as fragilidades da sua organização defensiva.""Sim, é qualquer coisa que estamos a trabalhar, mas é normal, num processo de construção, ter uma oscilação de resultados.""Hoje, olhar para uma estatística da Liga Europa e ver que o Sp. Braga é a equipa mais rematadora na competição é absolutamente fantástico. Estou muito orgulhoso. Além disso, estamos a um jogo de igualar o nosso melhor registo sem sofrer golos. Esse é um dado positivo, importante.""É um processo natural. Tem 22 anos, não deixa de ser um miúdo. As pessoas têm sentimentos, expetativas, é natural que durante a época percam a confiança e cumpre-nos a nós não deixar cair ninguém e é isso que temos feito. Considero-o um titular, o que não quer dizer que jogue todos os jogos, mas uma ou outra vez temos de perceber que estamos a lidar com um jogador em fase de maturação e tem as próprias oscilações. Estamos a fazer tudo para o puxar para cima.""São jogadores com responsabilidade. E nesta altura têm de se assumir ainda mais, dar o seu melhor e dar continuidade, serem a representação da regularidade da equipa. São importantes, com características completamente diferentes. Na brincadeira, dizia no treino que o Ricardo Horta era o jogador mais velho a treinar e disse-lhe que era um veterano. Ele até recordou que tinha cortado a barba para parecer mais novo… Como digo, é natural esta oscilação e um bocadinho de inexperiência ali e acolá custou-nos pontos e, com o passar do tempo, os jogadores erram menos. A nossa equipa está a ficar cada vez mais madura. A vinda do Carmo e o crescimento do Bita podem fazer melhorar a equipa.""Sei tudo sobre o Santa Clara e o meu foco era esse na altura do sorteio. Pouco olhei para o Monaco. Equipa boa, não tenho um conhecimento aprofundado, mas na antevisão desse jogo saberei o mais que puder sobre o Mónaco. Nessa fase, acho que é 50/50 para todas as equipas e todas podem acreditar que podem passar. Sei é que são fortes."