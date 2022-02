Carlos Carvalhal e a renovação: «Quero ser avaliado ao fim de dois anos»

No rescaldo do dérbi com o V. Guimarães, que caiu para o lado dos conquistadores, Carlos Carvalhal espera "matar o borrego" contra o P. Ferreira este sábado (15h30). O técnico dos bracarenses abordou a entrevista desta semana de António Salvador e preferiu deixar para o final da época uma eventual renovação."Ficámos tristes pelo último jogo, tivemos o período de luto e reagimos após uma adversidade. A reação foi visível nos treinos, uma semana intensa e esperamos, contra um adversário difícil, vencer. Desde que chegámos cá temos matado vários borregos, fizemos coisas que estavam a demorar a ser feitas, já não vencemos desde 2017, queremos matar esse pequeno borrego contra um adversário valoroso. Estamos com muita ambição de conseguir os três pontos"."Não tem a ver com o Diogo, mas com a capacidade do Tormena em jogar como lateral e a velocidade em chegar aos corredores. Em termos ofensivos, o nosso posicionamento é comum a todos os jogos"."Falei logo no final. Usámos muito um jogo direto que não é característica da nossa equipa, abusámos dos lançamentos para as costas e desse comportamento muito precipitado, devíamos ter circulado mais a bola, fazer o adversário correr, abrir bem o campo e fazer o nosso jogo. Onze contra onze estávamos melhor, onze contra dez estávamos por cima mas sem criar perigo"."Olhamos para nós próprios, em dar o máximo em cada jogo e é isso que temos vindo a fazer. O nosso posicionamento no final vai refletir aquilo que faremos nos jogos todos"."O que realço da entrevista do presidente é que ele disse que estávamos a fazer um excelente trabalho. Se devíamos ter mais pontos? Se perguntar ao Sérgio Conceição, Pinto da Costa, Amorim, ao senhor Varandas, ao Nelson Veríssimo todos vão dizer que deviam ter mais pontos. Todas as equipas esperam ter mais pontos. Até o Sérgio Conceição que está em 1.º esperava ter mais pontos"."Isso não se coloca. Assinei um compromisso por dois anos. Pretendo ser avaliado ao fim de dois anos e não a meio, depois veremos. Em função dessas duas épocas completas, faremos o rescaldo e se o trabalho foi bem feito".