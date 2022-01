Carlos Carvalhal e a situação de Galeno: «Resolvemos guardá-lo para o dérbi»

Questionado na sala de imprensa sobre a ausência de Galeno da ficha de jogo na vitória sobre o Moreirense ( 2-0 ), Carlos Carvalhal garantiu que a decisão se resumiu apenas às queixas físicas e de que não tem qualquer informação sobre uma possível saída do extremo brasileiro."Não conversei com ele, nem ninguém conversou comigo. Não estava em condições físicas de jogar. No último jogo até saiu a abanar a cabeça, pensei que estava chateado com o treinador, mas na realidade saiu com algumas queixas e agora decidimos não arriscar neste jogo. Resolvemos guardá-lo para o dérbi", explicou o técnico do Sp. Braga.Em relação à possibilidade de perder jogadores no último dia de mercado, Carlos Carvalhal foi taxativo: "Não sei dar essa resposta, sou treinador, entradas e saídas é com o presidente e todos os clubes do mundo estão sujeitos a isso até ao último dia de mercado. Mas dada a crise financeira, também por causa da pandemia de covid-19, se surgir um grande negócio, nenhum clube enjeitará fazer esse encaixe"."O Moreirense fez um jogo com características diferentes, com dois avançados, que seguram bem a bola e teve um jogo mais direto. Não o tinha feita até ao momento e sentimos dificuldades em quebrar linhas de meio-campo, alguma desconexão com o nosso bloco de trás com os avançados. Fizemos uma primeira parte que não foi boa.""Retificámos ao intervalo para imprimir dinâmica à equipa e, com tudo isto, o nosso jogo teve melhorias. Ameaçámos, marcámos, tranquilizámos e até podíamos ter marcado mais, mas também seria injusto por aquilo que o Moreirense fez", terminou.