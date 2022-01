Carlos Carvalhal e a vitória em Alvalade: «É um bom reforço para todos»

Carlos Carvalhal fez na manhã deste sábado a antevisão à receção do Sp. Braga ao Moreirense, duelo agendado para este domingo, às 18h00. O técnico falou pela primeira vez do triunfo dos arsenalistas em casa do Sporting e reconheceu que os três pontos conquistados na casa do campeão nacional "ajudam ao crescimento da equipa"."Espero um jogo difícil, empatou no Estádio da Luz há bem pouco tempo, ganhou ao Vizela, não foi feliz no último jogo, mas tem competência. Temos de ser pacientes, respeitando o Moreirense, não deixar o adversário transitar, onde são perigosos. Temos de ter paciência para demonstrar a estrutura defensiva do Moreirense. Acredito, até em função da semana de trabalho do resultado passado, que vamos positivos para o jogo. Vamos com tudo para tentar os três pontos.""O Ricardo é um amigo, tenho uma excelente relação com ele feita no Sporting e desejo-lhe o melhor. O trabalho dele não tem sido fácil, está a tentar assentar a sua ideia e acho que deu um clique à equipa ao vencer na estreia, ao empatar no Estádio da Luz. Houve entradas e saídas, mas com naturalidade o Moreirense vai estabilizar.""Ajuda sempre, as vitórias ajudam ao crescimento. Estamos a apostar nos jovens, a metê-los num contexto nada fácil, para vencer jogos e não quando estamos a ganhar 3-0. Evidentemente que as vitórias dão sempre mais alento, mais confiança, na casa do campeão nacional, onde ninguém tinha vencido, é um bom reforço para todos nós. Deixem-me dizer isto porque estive a fazer contas - nem é desculpa - mas tivemos recentemente 12 jogadores que foram infetados pela Covid-19, para além de algumas lesões. Quando se fala em irregularidade da equipa temos de falar nisto, porque não tem sido fácil estabilizar a equipa. A nossa asa esquerda, por exemplo, ficou sem o Sequeira e o Galeno, agora tem o Diogo Leite e o Moura e isso carece de tempo, de maturação.""Com o Castro presente temos intensidade em todo o campo, com e sem bola, pela sua atitude, transmitindo muita energia. A sua ação no campo e o que transmite ajuda a equipa. É um jogador muito importante. Não é só intensidade, também joga, mas quando ele está presente sentimos o crescimento da equipa, de forma exponencial, na intensidade, com e sem bola.""Saídas no Sp. Braga ou noutro clube do Mundo há sempre essa possibilidade e entradas só dentro da nossa quinta, de um lote de terreno para outro. Não temos falado nisso sequer. Se houver alguma saída poderemos colmatá-la com jovens dentro do clube.""Qualquer jogador do Sp. Braga é um potencial titular. O Gorby estreou-se na Taça de Portugal [com o Moitense], fez 90 minutos com o Marítimo e nos oito minutos em campo [no último jogo] fez um golo ao Sporting. Relembro, também, que mais cedo do que ele entrou o Rodrigo Gomes e podia ter feito golo. Este mediatismo podia estar em cima dele.""Teremos de lidar com esta situação, com estes miúdos que são desconhecidos. Fizemos uma aposta intermitente e cautelosa o ano passado, com o Moura, Vitinha e Bruno Rodrigues, e fomos dando umas ‘bicadas’ em alguns jogadores, como o Rodrigo, Hernâni e Guilherme Soares. E a ideia é dar-lhes tempo de jogo e responsabilidade, sabendo que têm um percurso a fazer. Estes quatro ou cinco jogadores têm tido intermitência, mas o clube pode ter sete ou oito jogadores a jogarem regularmente na próxima época. Queremos andar com três, quatro ou cinco jogadores jovens e depois com outros mais experientes."