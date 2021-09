Carlos Carvalhal e o árbitro francês: «Je ne parle pas français»

Carlos Carvalhal constatou a evolução da equipa do Sp. Braga nas últimas semanas, mas avisa que o jogo deste sábado, em Paços de Ferreira, será um dos mais complicados da Liga Bwin para os arsenalistas.



Equipa a crescer

"As duas últimas semanas foram boas, com um jogo particular pelo meio, e estamos em crescendo. O jogo com o Vitória de Guimarães foi o melhor que fizemos e com o Villarreal foi acima desse. Uma primeira parte em que estivemos a ganhar 2-0, com domínio, a criar problemas ao adversário, e outra parte em que jogámos como uma verdadeira equipa, agarrando-se ao resultado. Sofremos o 2-2 e tivemos força para o 3-2.São jogos importantes para consolidar a equipa. Foram duas semanas em que integrámos os novos jogadores, o Yvan, o Diogo e o Chiquinho."



Deslocação complicada

"É uma das saídas mais difíceis do campeonato. Aconteceu com o Marítimo, em fizemos um resultado melhor do que a época anterior, com o Moreirense foi um desafio grande também e vencemos, mas este é um desafio que estará num patamar acima dos outros dois. Será um desafio grande, mas os nossos jogadores gostam destes desafios. Teremos um árbitro estrangeiro, até parece um jogo da UEFA, mas queremos é os três pontos. Vamos à luta."



Árbitro estrangeiro no P. Ferreira-Sp. Braga

"Je ne parle pas français [risos]. Confio muito nos árbitros portugueses, a qualidade subiu muito, é muitíssimo mais elevada do que era há 20 anos e as arbitragens querem fazer o seu melhor. E não é uma preocupação nossa saber quem é o árbitro. Será uma experiência nova, mas quem sou para estar a comentar, pois os responsáveis da arbitragem estarão melhor colocados para responder a isso. Queremos é fazer o nosso melhor e tentar vencer o jogo. Se o árbitro fosse português iríamos para o jogo com a mesma tranquilidade."



Permanência de Fábio Martins

"Tenho de estar à margem das notícias, é um jogador de plantel. O rendimento é o que me interessa. Se fosse influenciado pelas notícias não o teria colocado. Fez tudo para merecer a confiança. O Iuri também tinha grande capacidade técnica, reação a perda de bola era 0,0 e passados uns meses era fortíssimo a reagir à perda de bola e no trabalho defensivo. Um jogador que jogue só com bola é um meio jogador. O Iuri tem uma progressão enorme e foi esse o desafio colocado: se quer ser um jogador completo tem de cumprir os que os outros fazem. Reagiu à perda como nunca o fez na carreira. O desafio lançado ao Fábio foi o mesmo: aliar a técnica ao trabalho defensivo. Tinha capacidade de reação à perda superior ao Iuri, mas pode evoluir e está a fazê-lo."