Carlos Carvalhal e o atual momento do Sp. Braga: «Só tenho motivos para estar feliz»

Carlos Carvalhal lembrou que deslocação ao Dragão acontece quando os jogadores do Sp. Braga "ainda estão cansados", mas garantiu que o FC Porto vai defrontar uma equipa "competitiva". O jogo grande da 14.ª jornada acontece depois de os minhotos terem falhado o objetivo de chegar ao 1.º lugar da fase de grupos da Liga Europa."Os índices físicos estão péssimos, obviamente. Ainda é um espaço curto de recuperação e os jogadores ainda estão cansados. Em função de uma avaliação, vamos ver quem são os que estão em melhores condições para ter uma equipa competitiva. Isso é o que eu garanto, que vamos ser competitivos, mas teremos de fazer uma avaliação mais cuidada.Emocionalmente, não tenho motivo nenhum para não estar feliz. Três finais, uma conquista, dois apuramentos para os 16 avos de final, venda de jogadores, apostar nos jogadores da formação. Que razão teria para não estar feliz? Se estou feliz, os meus jogadores também. Sabemos a dimensão do momento, num plantel que é diferente do ano passado - não que seja pior ou melhor – e com uma aposta nos jovens. Até parece que não estamos na Liga Europa. Estamos lá, nos 16 avos de final. Li recentemente que fizemos 20 milhões de euros em dois anos com esses apuramentos. Só temos motivos para estar super felizes, mas com os pés bem assentes no chão. Estamos extremamente contentes.""Não vale a pena falar disso. Há uma desigualdade gritante, em jogar a uma terça-feira e jogar na quinta. Há uma diferença brutal. As 72 horas ou 96 asseguram uma recuperação mais ou menos razoável. Estamos num período de transformação no clube, com jogadores a jogar duas vezes por semana, e há uns que ainda estão nesse período de adaptabilidade. Não temos um núcleo duro de jogadores habituado a esse processo. Um treinador é sempre preso por ter cão e por ter gato. Se troca e ganha é o maior, se não troca e perde não percebe nada disto... Aqui, é certo, não deixamos cair ninguém e vão avançar os que estarão em melhores condições. Vamos ao jogo para discuti-lo, com um respeito muito grande por uma equipa muitíssimo bem orientada. O Sérgio está a fazer um trabalho fantástico. Será um jogo de extrema dificuldade, num contexto difícil, mas temos de assumir e jogar para ganhar.""Nada tenho a acrescentar. Mantenho a mesma resposta que dei.""Há sempre ilações a tirar dos jogos todos. Tirámos ilações importantes e retificámos logo a seguir [vitória por 6-0 contra o Santa Clara]. Depois desse jogo fizemos uma das melhores exibições da época. Houve motivos para um acidente, sei que o adepto o que interessa é ganhar, mas não vale a pena falar mais sobre isso.""Não é uma reencidência [da lesão anterior]. O que sentiu foi uma picada que pode ser uma cãibra muscular aguda ou pequena cãibra muscular. Não conto com ele para amanhã.""Não quer dizer que os que estão na sombra não sejam melhores, são é diferentes. Sem o Musrati, Castro e Galeno continuámos a vencer. [Ausência de Galeno] Abre a porta do onze diretamente ao Moura e ele é competente a jogar no corredor. Tem mais golo do que o Galeno, embora não pareça, faz bem o corredor, é rápido, taticamente muito bom e tem a nossa confiança. Está a fazer um excelente trabalho. Há traços de personalidade que saem para o exterior e que levam as pessoas a ter uma determinada interpretação. O Sérgio é muito mais do que um treinador de emoção, a competência dele é de um nível altíssimo. O Sérgio é muito mais do que o treinador.""Ainda na última quinta-feira tivemos um jogo muito intenso. A intensidade dos jogos com o FC Porto é a mesma dos outros.""Aquela crispação que houve foi absolutamente normal, o momento não é o melhor, a necessidade de ganhar há um extravasar de emoções. Mas mal acabámos de descer já estávamos a dar um abraço. Ficou tudo sanado", concluiu.