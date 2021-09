Carlos Carvalhal e o desafio a Mario González: «Ir para o banco, fazer uma reflexão e mostrar quem é»

Carlos Carvalhal destacou a importância de Mario González no triunfo do Sp. Braga sobre o Midtjylland (3-1) e, principalmente, a mudança de chip do avançado, que foi suplente e entrou para fazer duas assistências. À SIC Notícias, o treinador dos minhotos garantiu que a sua equipa "vai ganhar mais solidez."

Mario González suplente utilizado (fez duas assistências)

"Antes de mais queria dar os parabéns aos jogadores e dedicar a vitória aos adeptos. Deram tranquilidade e apoio. Em relação ao Mario, não tem estado bem, eu tive uma conversa com ele na antevisão do jogo. Foi interpretado que ele iria jogar de início, mas o desafio foi este. Ir para o banco, fazer uma reflexão, ver que tem valor, olha para o espelho e mostra quem é o Mario. Às vezes são estas pequenas coisinhas que funcionam. Calhou bem, mas é a realidade. Respondeu em pleno. Ajudou a equipa, foi fundamental. Está de parabéns, como toda a equipa. Merecemos a vitória, fomos a melhor equipa em campo. É uma equipa a crescer, vai jogar cada vez melhor, vai ganhar mais solidez e vamos subir de forma de certeza absoluta."

Erros

"Foi uma equipa guerreira, uma equipa à imagem do ano passado. Depois há situações que acontecem no jogo que fazem parte do crescimento da equipa. São erros que se cometem e que se retificam amanhã, mas que se não acontecerem não são retificados. Temos uma saída, a ganhar 2-1, de jogadores de defesa a tentar marcar. Têm de acontecer para crescermos e evoluirmos. Há outros pormenores no final de uma bola perdida num drible, quando não é aconselhável fazê-lo naquelas alturas. Sabíamos que era necessário ganhar, temos de jogar para ganhar, mas eu como treinador tenho de dizer que há situações que acontecem que são normais em quem está a crescer."

Vitória

"Abrimos esta competição, conseguimos fazer três pontos agora, era muito importante ganhar. Agora fechamos esta competição, agora vamos para a outra, onde temos uma derrota também, com o Sporting."