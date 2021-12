Carlos Carvalhal e o desfecho da ‘novela’ com o Flamengo: «A minha postura foi sempre a mesma»

O interesse do Flamengo em Carlos Carvalhal fez correr muita tinta nas últimas semanas, mas a situação parece ter conhecido um desfecho nos últimos dias. Para além do clube brasileiro estar bem lançado para assegurar Paulo Sousa, António Salvador, presidente do Sp. Braga, confirmou que Carlos Carvalhal se vai manter no clube até ao final da época.Na antevisão do encontro dos minhotos com o Arouca, o técnico abordou o tema. "[O desfecho da situação] não me tiro peso nenhum. A minha postura foi sempre a mesma: sou treinador do Sp. Braga, estou feliz aqui e qualquer coisa extra ao meu trabalho que venha, potenciais que clubes que queiram os meus serviços, terá de passar pelo presidente António Salvador. Estou sempre nas mãos dele e ele entendeu que eu deveria ficar aqui até ao final da época. O meu empenho, atitude e alegria por estar aqui são exatamente os mesmas", referiu Carlos Carvalhal.