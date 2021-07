Carlos Carvalhal e o duelo com o Sporting: «Vamos cara a cara, olhos nos olhos para vencer»

Carlos Carvalhal fez ao final da manhã desta sexta-feira a antevisão ao duelo contra o Sporting, agendado para este sábado, em Aveiro (20H45). O técnico do SC Braga confia na qualidade dos seus jogadores para bater o atual campeão nacional e erguer a Supertaça.





"Espero uma Braga competitivo. Tivemos 3 jogos de elevada competitividade, com o Farense, Marselha e Paços. Respondemos bem, sempre de uma forma evolutiva e chegámos a 15 dias do final da preparação já perto do que pode fazer. Isso foi bom. Temos respeito pelo Sporting, mas queremos trazer a Supertaça, nunca venceu e estamos apostados nisso. Estou satisfeito pelos adeptos, somos das equipas que podíamos ter feito melhor com eles na época passada. São muito bem-vindos e esperamos dar-lhes uma alegria aos 5 mil que lá estarão em Aveiro e depois comemorar com os que estiverem em Braga"."As duas equipas chegam em pé de igualdade de circunstância. Concentração e foco são importantes e acredito que seja 50/50 para cada lado. Estamos a falar de uma final… Temos sempre obrigação de lutar para vencer. E foi isso que fizemos desde que chegámos ao clube. Se jogássemos para empatar não teríamos as vitórias que tivemos. Queremos ser mais o competitivos possível, discutir todos os jogos com qualquer adversário e este jogo vem nesse alinhamento. E uma final e vamos jogar para vencer. É essa a nossa obrigação"."Ansiedade natural. De resto, estamos a competir nos treinos e depois nos jogos particulares. E, aí, percebeu-se que jogámos a sério. Contra o Farense, contra o Marselha e contra o Paços viu uma elevadíssima competitividade. Se fosse necessário expressar as nossas distâncias percorridas e foram números muito superiores aos que normalmente fazemos nos jogos. Seja de intensidade ou distância percorrida. A ansiedade da competição já foi porque já estamos a competir. A ansiedade de uma final é a normal, há sempre aquele nervoso miudinho natural. Espero que não haja problemas no exterior, que os adeptos possam dar um bom exemplo e que o melhor seja o Sp. Braga"."Fizemos o nosso jogo, tentámos vencer os 3 jogos e não conseguimos. Há sempre jogos assim… Seja com o Sporting, Porto ou Benfica ou outro, vamos cara a cara, olhos nos olhos para tentar vencer. E sábado vai ser igual"."Se fizermos fazer o que nuca foi feito, sim. Se é que é necessário algo extra para nos mover. O que nos move é tentar ganhar troféus. Estou aqui há ano e pouco e esta é a terceira final. É bom ver o Sp. Braga nas decisões. Mas, se pudermos ficar na história, claro que isso tem o seu peso".