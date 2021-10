Carlos Carvalhal e o empate contra o Paços de Ferreira: «Pecámos pela ineficácia»

Carlos Carvalhal lamentou a falta de eficácia do Sp. Braga frente ao Paços de Ferreira, mas lembra que, mesmo que os minhotos triunfassem por um golo de diferença teriam de vencer diante do Boavista na 3.ª jornada da 3.ª fase da Allianz Cup.





"Não gostava de me alongar muito. Os meus jogadores foram estoicos, fantásticos. Queria esclarecer os adeptos do Sp. Braga que vencer por 1-0 ou o 0-0 seria a mesma coisa. Teríamos de ganhar o último jogo. Os nossos jogadores foram absolutamente fantástico. Desperdiçámos sete ou oito oportunidades. Pecámos pela ineficácia. Merecíamos a vitória. Temos tudo em aberto. É um jogo difícil na casa do Boavista. Vamos ter tempo para pensar nele. Temos as nossas aspirações e queremos estar na final-four", começou por dizer, na flash-interview, à Sport TV.O treinador do Sp. Braga não quis comentar depois a expulsão de Francisco Moura aos 45'+1."Se fosse a expulsão... Adoro futebol, não queria falar muito", disse, lembrando o desgaste que a sua equipa vem acumulando."Os nossos jogadores vêm de um desgaste grande, do jogo da competição europeia, da viagem. O jogo no Gil Vicente também foi difícil. Com dez juntos, dar mais um bocadinho faz 11. Jogámos como se estivéssemos 11 contra 11. Fiquei muito contente com a minha equipa. Estamos no 4.º ou 5.º jogo sem sofrer golos. Somos uma equipa coesa. Foram muitas oportunidades, não conseguimos concretizar", frisou.E acrescentou: "Estou extremamente satisfeito com a minha equipa, tenho uma verdadeira equipa. Nesta parte final corremos alguns riscos até de forma desnecessária. A equipa arriscou porque queria ganhar. A ideia era vencer, mas o jogo teve condicionalismos. Não gostava muito de falar sobre este jogo. I love football."